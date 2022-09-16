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Общество16 сентября 2022 16:14

Прокуратура Пермского края выслушает жалобы жильцов на сбои в подготовке к зиме

Звонки по поводу начала отопительного сезона от жителей Прикамья будут принимать во вторник
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

В краевой прокуратуре сообщили, что во вторник будут принимать жалобы от жителей многоэтажек на сбои при подготовке к отопительному сезону.

С 11 до 12 часов 20 сентября состоится «прямая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при начале отопительного сезона, сообщили в краевой прокуратуре. - Звонки будет принимать прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере Анастасия Александровна Романова. Также в мероприятии примет участие специалист инспекции госжилнадзора Пермского края. Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.

Звонить можно по телефону 8 (342) 233-56-53.