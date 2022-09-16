В Прикамье возбудили уголовное дело по поводу ЧП с автобусом, где 4-летний ребенок и его мама получили ожоги

Вот на этом месте ехали мама с сынишкой. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
Мама со своим сынишкой ехали на междугороднем автобусе, который шел из Кудымкара в Куву. Они сидели на переднем сиденье. Прямо под ними прорвало трубу системы отопления автомобиля и пассажирку и ее ребенка обдало крутым кипятком.
Из этой трубы хлынул крутой кипяток. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
Следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
- В Кудымкаре возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов женщиной и ее малолетним сыном в салоне рейсового автобуса, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - 9 сентября в больницу за медицинской помощью обратились 30-летняя женщина и ее 4-летний сын. Был поставлен диагноз - термические ожоги тела. Они получили их в результате разгерметизации отопительной системы в салоне рейсового автобуса марки «ПАЗ 4234». Перевозку пассажиров по маршруту «Кудымкар-Кува» осуществляла коммерческая организация.
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