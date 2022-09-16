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Общество16 сентября 2022 13:24

В Перми волонтеры планируют забрать 22 кошки из квартиры, где их было 99

Приют «Счастливый кот» просит помощи у жителей города
Екатерина Яганова
Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь/ВКонтакте

Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь/ВКонтакте

Нужны деньги на лечение, стерилизацию и содержание 22 кошек. Это животные из той самой злосчастной «двушки» в Кировском районе Перми, где изначально было 99 хвостатых. Напомним, жительница дома на улице Байкальской устроила в квартире кошачий приют со всеми вытекающими. Причем сама там не проживала. Соседи боролись как могли с антисанитарией и неприятными запахами. Переломили ситуацию волонтеры их приюта «Счастливый кот». На данный момент они вывезли 77 котиков. У 28 из них уже нашлись новые хозяева, сообщают зоозащитники в своей группе в ВК.

- В той квартире остается еще 22 котика. Мы готовы вывезти их всех, место для них есть, но на их дальнейшее восстановление, стерилизацию, обработку, кормление нужны деньги. По самым скромным расчетам необходимо 66 000 рублей. Это невероятно большая цифра для приюта! – написали волонтеры. - Но вы только представьте, 77 котов уже вывезены, они уже обработаны, стерилизованы, кому необходима медпомощь получает ее, а четверть из них уже в новых домах! И если оставить все как есть, то коты опять начнут размножаться. Получается, все тогда будет напрасно...

Каждый из нас может помочь котейкам, что остались в заброшенной «хрущевке», выбраться в новую жизнь. Найти реквизиты можно по ссылке.

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