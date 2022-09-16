Автомобилистов предупреждают, что в Перми в следующие выходные полностью перекроют одну из улиц

В краевом Минтрансе предупредили пермских автомобилистов, что в следующие выходные в микрорайоне Парковый полностью перекроют движение на улице Зои Космодемьянской.
- Движение закроют в 23.00 24 сентября до 12.00 25 сентября по улице Зои Космодемьянской от 3-ей Водопроводной до улицы Татьяны Барамзиной, - предупредили в министерстве. - Просим водителей заранее планировать маршрут объезда и приносим извинения за временные неудобства.
Как объяснили в Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края, движение перекроют в связи с прокладкой новых инженерных коммуникаций.
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