В Перми уничтожено полтонны опасных фруктов, сухофруктов и орехов из Таджикистана

Фото: Макеев Иван

В пермском аэропорту «Большое Савино» бдительно следят за всеми и всем. Так, в ходе фитосанитарного досмотра с начала года было изъято больше 490 кг фруктов, сухофруктов и орехов из солнечного Таджикистана. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Всю продукцию, в том числе лимоны, гранаты, мандарины, киви, персики, абрикосы, виноград, - отправили на уничтожение.

Для тех, кто не знал: с 13 апреля 2012 года в России действует временное ограничение на ввоз из Азербайджана и Таджикистана подкарантинной продукции в ручной клади и багаже. За нарушение уже поплатились 10 граждан, прибывших из Таджикистана: им предстоит выплатить административный штраф.

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