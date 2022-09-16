Пермская художественная галерея «выросла» до уровня третьего этажа

Фото: Минстрой Пермского края

Новое здание Пермской художественной галереи уже начинает обретать очертания. Как сообщили в Министерстве строительства Прикамья, в дальней секции подрядчик возвел объект до третьего этажа, ведутся монолитные работы по устройству перекрытий второго и третьего этажей и лифтовых шахт. В средней секции каркас возведен до второго этажа. Еще в одной части здания идет строительство подземной части. Полностью возвести шестиэтажную «коробку» галереи генеральный подрядчик ООО «ЛимакМаращСтрой» намерен зимой 2022 года. Кроме этого, ведется усиление фундаментов существующего здания литеры «Н», исторический облик которого будет сохранен. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Пермская художественная галерея является одним из приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Выполнение работ ведется под личным руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее глава Прикамья неоднократно отмечал, что возведение нового, просторного и современного здания для галереи позволит открыть для посетителей тысячи шедевров искусства, которые в течение десятилетий хранились в запасниках и фондах.

- Фактически регион получит новое культурное учреждение, которое сможет конкурировать с лучшими галереями мира. Оно станет точкой притяжения и будет способствовать реализации туристического потенциала региона, - обозначил Дмитрий Махонин.

Отметим, общая площадь новой галереи превысит 20 тысяч квадратных метров, что в шесть раз больше, чем в существующем здании, где посетители могли увидеть не более полутора процентов всех экспонатов. Помимо экспозиционных залов в музее разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.