На сплавных реках Пермского края построят 18 туристических стоянок

Фото: permkrai.ru

На берегах сплавных рек Природного парка «Пермский» появятся новые туристические стоянки. Как сообщает краевое минприроды, оборудование по участкам уже развезли, в ближайшие дни начнется его установка. Работы по природоохранному обустройству особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения ведет Дирекция ООПТ Пермского края.

Всего обустроят 18 турстоянок. На каждой будет костровище, беседка и лавочки, которые призваны не только разрешить часть проблем экотуристов во время сплавов, но и сохранить природные комплексы и объекты на ООПТ.

Уточним, что туристические стоянки появятся на следующих водных маршрутах: п. Акчим – п. Набережный на реке Вишера; п. Шумихинский – п. Мыс на реке Усьва; п. Кын – г. Чусовой на реке Чусовая.

Отметим, в Пермском крае уже есть 11 оборудованных туристических стоянок. Они были построены прошлым летом.

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