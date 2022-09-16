В «ЭнергосбыТ Плюс» определили худшие УК Перми по подготовке жилых домов к отопительному сезону

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» выявили управляющие компании Перми, которые некачественно подготовили жилые дома к отопительному сезону. Благодаря продуктивной работе районных администраций и Тепловой инспекции АО «ЭнергосбыТ Плюс» темпы подготовки жилого фонда города в этом году выше, чем в минувшем. Тем не менее, ряд управляющих компаний нарушают свои обязательства.

Больше всего нареканий вызвали дома под управлением ООО «КУБ», ООО «Водолей-Сервис», ООО «УК Омега»,ООО «УК Технология энергосбережения», ООО УК «Правление». Всего в списке 71 организация. Эта информация поступит в администрацию города и надзорные органы. Жителям необходимо проверить свои обслуживающие организации на предмет соответствия требованиям готовности к зиме.

«Если ваша управляющая организация не провела мероприятия по подготовке дома к зиме, то это может быть основанием для постановки вопроса о ее замене по решению общего собрания жителей. Ведь качественные и своевременно проведенные работы на внутридомовых сетях позволят сэкономить на платежах за тепло и ГВС», — подчеркнул заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам Анатолий Лаврентьев.