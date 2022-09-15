«Открытие Авто»: три модели Renault и Lada Granta возглавили список подешевевших в августе популярных автомобилей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в августе 2022 года. По данным НАПИ*, большая часть популярных моделей нашего рынка сохранила прежние ценники. Тем не менее, нашлось четыре автомобиля, которые в августе дилеры стали предлагать дешевле, чем в июле. Это три модели Renault: Duster, Logan и Sandero, а также Lada Granta. Средняя цена последней стала ниже благодаря массовому появлению в салонах «раздетой» комплектации Classic.

Полтора десятка других, входящих в число наиболее популярных автомобилей августа ничуть не поддержали тенденцию по удешевлению. Среди них все «корейцы». Не изменили прайсы четыре модели Kia: Rio (1,59 миллиона рублей), Sportage (3,2 миллиона), Cerato (2,2 миллиона) и Seltos (2,3 миллиона). Далее следует Hyundai с моделями Solaris (1,59), Creta (2,1) и Tucson (3,3 миллиона). В этом же списке квартет моделей Lada, Vesta, X-Ray и две «Нивы», и ряд популярных «китайцев» – Haval F7, его младший собрат Jolion, а также Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro.

Неприятным исключением августа неожиданно оказался универсал Lada Largus. Машина прибавила в цене 65 тысяч рублей или почти 5%. Похоже, что затраты по поиску новых комплектующих взамен тех, которые попали под санкции, в Тольятти решили переложить на плечи покупателей.