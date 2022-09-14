Банк «Открытие»: жилье в России продолжит дорожать

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Казалось бы, на фоне резкого роста ставок по ипотеке и сокращения спроса на жилье весной из-за внешних и внутренних шоков, можно было ожидать начала периода удешевления недвижимости. Но исходя из летних новостей с рынка жилья и ипотечного кредитования говорить о тренде снижения цен на квартиры в России не приходится. Скорее, мы наблюдаем период стабилизации рынка. По мере восстановления спроса цены на недвижимость вернутся к росту, полагает Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Лето оказалось удачным для российского рынка жилья. В июне, на фоне снижения ставок по льготной ипотеке, стали проявляться признаки оживления рынка новостроек. А в июле, благодаря отсутствию новых шоков для экономики, снижению ключевой ставки до 8% и возвращению рыночных ипотечных ставок к относительно комфортным для покупателей уровням, начал восстанавливаться спрос и на вторичное жилье. В августе, по предварительным данным, восстановление рынка продолжилось.

В ближайшее время «Открытие Research» ожидает колебаний цен на жилье в поиске нового баланса спроса и предложения как на первичном, так и на вторичном рынке. При отсутствии новых шоков рынок продолжит восстанавливаться благодаря накопленному с марта отложенному спросу и традиционно высоким продажам в четвертом квартале. В 2023 году сохраняются предпосылки для роста цен на «первичку», но динамика доходов населения будет его сдерживать. В результате в следующем году новостройки могут подорожать в пределах 5-10%. Динамика цен на вторичном рынке окажется примерно такой же, поскольку продавцы готового жилья будут ориентироваться на первичный рынок.