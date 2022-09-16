В пермских школах открылись авиаклассы

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16 сентября в четырех школах Перми: «Инженерной школе», «Техно-школе им. В.П. Савиных», школе №76 и «Школе инженерной мысли им. П.А. Соловьева» - были открыты инженерные классы авиастроительного профиля. Обучение в них будет проходить при участии предприятий Перми.

–Открытие авиклассов стало возможным благодаря совместной работе с крупнейшими промышленными предприятиями и поддержке краевых властей, - отметил в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Помимо углубленного изучения математики, физики и информатики ребятам предстоит узнать основы авиастроения и авиамоделирования и даже собрать свою первую модель летательного аппарата. Считаю, что именно за профориентационными практиками будущее нашего образования.

Старшеклассники будут изучать направления, связанные с разработкой, созданием и управлением летательного аппарата: от простейших моделей метательных планеров до сложных конструкций с добавлением силовой установки, элементов управления аэродинамическими поверхностями, установки электронных гироскопов, GPS, изучения пилотирования схем типа «планер» и «самолет».

Инженерно-техническая подготовка позволит ребятам изучить основы профессии и успешно поступить в вуз.