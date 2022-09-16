В Пермском крае подтверждено 1874 новых случаев COVID-19

Последние три месяца пермяки болеют штаммом "Омикрон". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки выявлено 1874 новых случая заражения ковидом. Если брать в процентах – 72,4 на 100 тысяч населения. Из них 52,2% заболевших - жители Перми: 978 случаев. По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Прикамье занимает шестое место по стране и второе в ПФО.

Отметим, что последние три месяца жители Пермского края болеют ковидом штамма «Омикрон».

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