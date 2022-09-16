В Перми у Театра-Театра высадили новые голубые ели

Фото: Администрация Перми
В Перми у здания Театра-Театра появились новые голубые ели. Саженцы высадили в рамках реконструкции эспланады. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Хвойные деревья приехали к нам из казанского питомника. Их высота – до 3,5 метров.
До этого на участке росли старые ели, которые могли легко пострадать от природных стихий. Поэтому их убрали и заменили на новые.
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