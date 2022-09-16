Новую поликлинику в центре Перми достроят в декабре 2022 года

Сроки сдачи новой поликлиники снова изменились.

Завершение строительства новой поликлиники в Ленинском районе Перми планируется в декабре. И уже новым подрядчиком, который пока не назначен.

- В поликлинике на Ленина, 16 окончены основные строительные работы. Установлены маммограф и флюорограф. Объект частично оснащен немонтируемым медицинским оборудованием и мебелью. В завершающей стадии внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей (вентиляция, системы пожаротушения). Также необходимо установить инженерное оборудование - светильники, выключатели, сантехнику. И поставить рентген на три рабочих места. Частично выполнена установка лифтов, - рассказали в краевом минстрое. – Так как данный объект социально значимый, то будут приняты меры по скорейшему определению нового подрядчика. В том числе рассматривается возможность проведения закупки у единственного поставщика, который и завершит строительство объекта.

Все оставшиеся работы планируется завершить до 31 декабря. В минстрое отмечают, что помешать этому может только бывший подрядчик: насколько быстро он передаст объект - уведомление об это ему уже направлено.

Напомним, контракт на возведение нового здания поликлиники на Ленина был заключен в январе 2019 года с ООО «Спецстрой». Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, крайняя была – 31 августа. Но в обозначенные даты снова не уложились, поэтому контракт был расторгнут по соглашению сторон. Уточним, общая стоимость работ оценивается в 523 млн рублей, компании выплатили «по факту», за выполненные работы, 418,9 млн рублей.

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