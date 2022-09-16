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Происшествия16 сентября 2022 9:15

Полиция Перми начала проверку после пожара на Холмогорской

Там ранним утром сгорели три автомобиля
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Виктор Гусейнов

Фото: Виктор Гусейнов

В Перми полиция начала проверку по факту пожара близ ЖК «Авиатор». Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Напомним, инцидент произошел сегодня рано утром. У дома по улице Холмогорской, 4б сгорели три автомобиля.

«Утром 16 сентября в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Холмогорская. Прибывшие на место оперативники установили, что в результате возгорания повреждено три транспортных средства. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - рассказали в полиции Прикамья.

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