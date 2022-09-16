Более 60% жителей Перми довольны работой общественного транспорта

Пермяки рады появлению новых автобусов - так показал опрос. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Опрос жителей Перми проходил с 8 по 10 сентября. Тема была очень важной и волнующей многих - развитие городского общественного транспорта. 710 пермяков разного пола и возраста рассказали, как относятся к изменениям в его работе и нововведениям. 60,4% довольны работой общественного транспорта. Причем чаще остальных оказались удовлетворены предоставляемой услугой те, кто непосредственно ездит в автобусах и трамваях – 66,2%.

В первую очередь горожане оценили появление новой техники в автопарках и введение системы безналичной оплаты проезда. Особенно рады оплате картами и через мобильные приложения респонденты от 18 до 45 лет и работающие. На третьем месте рейтинга – расширение использования экологичного транспорта, на четвертом – увеличение количества автобусов. Чуть уступают лидерам повышение безопасности проезда, расширение маршрутной сети за счет новых микрорайонов и улиц, а также новые остановки общественного транспорта.

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