В Перми магазины электроники re:Store возобновили работу

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермских ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета» возобновили работу магазины электроники re:Store. Об этом сообщает издание Business Class.

Магазины временно закрыли 1 июня. Причиной тому послужило отсутствие поставок. re:Store – магазины, в которых реализуется техника компании Apple.

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