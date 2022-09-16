В Пермском крае погиб мужчина, которого дважды переехали машины

Фото: iskra-kungur.ru

По предварительной информации, погибший мужчина лежал на проезжей части. Сначала по нему проехал ВАЗ 14-й модели, за рулем которой был 18-летний подросток. А следом – «Лада Веста» под управлением 62-летнего мужчины, которая следовала вслед за первым авто. Случилось все 14 сентября в девятом часу вечера.

- ДТП произошло в пригороде Кунгура, на въезде в микрорайон Нагорный, - рассказала Людмила Дмитриева, специалист по связям со СМИ МО МВД России "Кунгурский". – Трасса в этом месте не освещенная. И безлюдная.

О причинах произошедшего говорить пока рано: сейчас судмедэкспертиза выясняет, был ли на момент аварии погибший мужчина жив. Также оперативники выясняют, почему он лежал на дороге в столь поздний час.

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