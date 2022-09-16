ВТБ: выдачи кредитов наличными в Пермском крае в августе превысили 1 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Заемщики банка в регионе за последний летний месяц получили 1,9 тысяч кредитов наличными. Всего с начала года ВТБ выдал в Пермском крае 11,8 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 5,6 млрд рублей.

«Объемы потребительского кредитования в регионе стабильно увеличиваются уже четвертый месяц. Август стал одним из самых активных периодов: спрос наших клиентов на кредиты наличными в этом месяце сопоставим с показателями начала года. Положительную динамику мы фиксируем и в остальных сегментах розничного кредитования. Рассчитываем, что во втором полугодии объемы кредитования населения вырастут в 1,5 раза по сравнению с первыми шестью месяцами года», — сказал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

В целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ в августе по сравнению с июлем увеличились по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовались более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей. В Пермском крае в августе заемщики ВТБ рефинансировали по этой программе 327 кредитов на сумму более 190 млн рублей.

В конце августа ВТБ расширил свою кредитную линейку и запустил экспресс-кредитование до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 рублей. Оформить заявку на экспресс-кредит можно на сайте ВТБ или в офисе банка, одобрение занимает не более 2 минут.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)