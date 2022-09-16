Дмитрий Жебелев вышел из управления фондом «Дедморозим»

Фото: Личная страница Дмитрия Жебелева "ВКонтакте"
Дмитрий Жебелев, учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» уходит из управления фондом. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
По словам Дмитрия Жебелева, фактически он не руководит фондом уже много лет. Команда фонда управляет сама собой, а мнение каждого сотрудника в его сфере важнее его собственного.
«Я остаюсь частью команды «Дедморозим», на равных с вами, потому что не хочу снимать с себя ответственность за сотни детей, оставшихся без родителей, и тяжелобольных ребят, чьи жизни теперь зависят от нас 24 часа в сутки круглый год. Тем более я не уеду из Пермского края или России, - пояснил Дмитрий Жебелев. Теперь не нужно быть Дедом Морозом, чтобы совершать такие чудеса. Достаточно просто остаться человеком».
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