В Перми ночью сгорели три автомобиля

Фото: Александр Пожарский
В Свердловском районе Перми прошедшей ночью горели три автомобиля. Подробностями делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре по улице Холмогорской, 4б поступило спасателям ранним утром – около 04:00. По прибытии они увидели, что горят три легковых автомобиля на площади в 20 квадратов.
Ликвидировать огонь удалось за три минуты. Теперь в ведомстве устанавливают причины пожара.
Как позже сообщили в паблике ЧП и ДТП, причина пожара – намеренный поджог.
Происшествие прокомментировали в краевом ГУ МВД России.
«Утром 16 сентября в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Холмогорская. Прибывшие на место оперативники установили, что в результате возгорания повреждено три транспортных средства. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - рассказали в полиции Прикамья.
Фото: соцсети
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