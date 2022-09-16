В Перми ночью сгорели три автомобиля

Фото: Александр Пожарский

В Свердловском районе Перми прошедшей ночью горели три автомобиля. Подробностями делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре по улице Холмогорской, 4б поступило спасателям ранним утром – около 04:00. По прибытии они увидели, что горят три легковых автомобиля на площади в 20 квадратов.

Ликвидировать огонь удалось за три минуты. Теперь в ведомстве устанавливают причины пожара.

Как позже сообщили в паблике ЧП и ДТП, причина пожара – намеренный поджог.

Происшествие прокомментировали в краевом ГУ МВД России.

«Утром 16 сентября в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Холмогорская. Прибывшие на место оперативники установили, что в результате возгорания повреждено три транспортных средства. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - рассказали в полиции Прикамья.

Фото: соцсети

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