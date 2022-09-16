Пермяка осудили за публичные оскорбления полицейских

Фото: Архив "КП"

Жителя Прикамья осудили за оскорбления полиции. Историей поделились в Пермской краевой прокуратуре.

Минувшим летом сотрудники приехали к одному из домов в поселке Ильинский из-за сообщения о происшествии. У здания был пьяный мужчина, который увидел правоохранителей. Но вместо приветствия начал их громко публично оскорблять. После он продолжил это делать, когда его везли в больницу.

Оскорблений набралось на целое уголовное дело. Суд приговорил правонарушителя к 280 часам обязательных работ.

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