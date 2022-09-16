«Парма» на сборах едва не обыграла турецкий «Бахчешехир»

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма-Пари» едва не обыграл на сборах в Турции действующего победителя Кубка ФИБА Европа – турецкий «Бахчешехир Колежи». Матч завершился вчера в районе полуночи со счетом 71:72 в пользу оппонентов клуба из Перми.

Больше всего очков в составе пермяков набрали Малик Диме (13), Брайон Аллен (12) и Александр Платунов (11).

Но самое серьезное испытание предсезонки для пермяков впереди. 17 сентября они встретятся с действующим чемпионом Евролиги – клубом «Анадолу Эфес» из Стамбула (0+). Это один из сильнейших клубов всей Европы.

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