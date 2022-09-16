Троих пермяков осудят за кражи из садовых домов

Фото: Алексей Булатов

В Перми осудят троих местных жителей за кражи из садовых и дачных домов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Всего тройка обвиняется в 24 преступлениях.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2021 года обвиняемые проникали в дачные и садовые дома и в иные постройки, что расположены в Орджоникидзевском районе Перми. Также орудовали в Добрянском и Пермском районах. И похищали имущество, что там хранилось.

Ущерб от их действий составил свыше 800 тыс. руб. Уголовное дело направят в Пермский районный суд, чтобы рассмотреть по существу. Ворам грозит до 6 лет лишения свободы.

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