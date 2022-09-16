В Перми окончены поиски пропавшей 13-летней девочки

Фото: Алексей Булатов
В Перми окончены поиски пропавшей Азалии Б. О ее поисках вчера сообщили поисковики отряда имени Ирины Бухановой.
Ближе к полуночи волонтеры отряда доложили, что девочка найдена – жива. О том, где весь вечер она пропадала, не сообщается.
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