В Прикамье будут теплые, но дождливые выходные

Фото: Евгения Гусева
В Пермском крае грядущие выходные ожидаются теплыми, однако принесут с собой и дожди. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
17 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Воздух ночью прогреется до +4…+9 градусов. Днем до +15…+20 градусов. В Перми будет до +17…+19. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду.
18 сентября по краю пройдут дожди, а также возможны грозы. Но температура воздуха и направление и скорость ветра почти не изменятся.
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