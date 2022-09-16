В Прикамье будут теплые, но дождливые выходные

Фото: Евгения Гусева

В Пермском крае грядущие выходные ожидаются теплыми, однако принесут с собой и дожди. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

17 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Воздух ночью прогреется до +4…+9 градусов. Днем до +15…+20 градусов. В Перми будет до +17…+19. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду.

18 сентября по краю пройдут дожди, а также возможны грозы. Но температура воздуха и направление и скорость ветра почти не изменятся.

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