Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 информирует о плотном движении транспорта в Мотовилихе:

- на перекрестке ул. Гашкова и ул. Соликамской в сторону центра города;

- при движении на ул. Грибоедова к ул. Уинской;

- на съезде с ул. Соликамской к площади Восстания;

- на ул. Лифанова от ул. 1905 года в сторону ул. Свердлова.

На этих участках загруженность дорог составляет 6 баллов.

Пробка в 8 баллов появилась на ул. Огородникова при движении от ул. Ленинградской к ул. Московской, ул. Мостовой - от ул. Московской к ул. Фокинской.

В Балатово появились пробки на Стахановском кольце, ул. Советской Армии при движении к ул. Мира со стороны ш. Космонавтов, ул. Леонова при движении от Нестюковского тракта к ул. Промышленной, на развязке ш. Космонавтов около ТЦ «Кольцо».

В центре города «Яндекс Пробки» показывает на плотное движение в 6 баллов на участке ул. Попова от ул. Екатерининской к до ул. Петропавловской, ул. Куйбышева - от Пушкина к ул. Революции.

Затрудненное движение на небольшом участке ул. Якутской ближе к Сосновому бору в сторону центра.

В Свердловском районе плотный поток транспорта на ул. Героев Хасана: в районе ТЦ «Шоколад» при движению в центр города.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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