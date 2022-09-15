В Перми из-за кросса наций ограничат движение транспорта

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми из-за проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» изменится схема движения транспорта. Соревнования пройдут на лыжной базе «Динамо» 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба краевого Минспорта, с 8:00 до 15:00 будет запрещена остановка и стоянка всех ТС на автодороге по улице Самаркандской (по двум сторонам) на участке от улице Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо».

В это же время организуют одностороннее движение по улице Самаркандской на участке от улице Глуховской до улице Художника Зеленина.

Начало соревнования в 11:00.

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