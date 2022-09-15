Жителя Прикамья осудили за комментарии в соцсети

Фото: Архив "КП"

Жителя Пермского края осудили за агрессивные комментарии в соцсетях. Подробности рассказывает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, мужчина в 2021 году грубо высказался в одном из сообществ в отношении другой нации.

В итоге суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. На такой же срок мужчине запретили заниматься администрированием сайтов.

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