Жителя Прикамья осудили за комментарии в соцсети

Фото: Архив "КП"
Жителя Пермского края осудили за агрессивные комментарии в соцсетях. Подробности рассказывает пресс-служба краевой прокуратуры.
Так, мужчина в 2021 году грубо высказался в одном из сообществ в отношении другой нации.
В итоге суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. На такой же срок мужчине запретили заниматься администрированием сайтов.
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