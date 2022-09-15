В Перми найдена живой пропавшая 14-летняя девочка

Фото: Олег Золото

В Перми окончены поиски пропавшей 14-летней девочки. Маргарита К. найдена живой, делятся волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

Напомним, девочка ушла из дома в Перми по улице Клары Цеткин вечером 14 сентября. И до утра так и не возвращалась. О том, где все это время находилась девочка, поисковики не уточняют.

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