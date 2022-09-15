«Аэрофлот» будет летать из Перми в Минеральные Воды

Фото: Александр Глуз
«Аэрофлот» начнет летать из Перми в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы начнутся с 24 декабря три раза в неделю - по понедельникам, субботам и воскресеньям. В расписании Международного аэропорта Пермь их пока нет.
Напомним, что сейчас из Перми в Минводы летает авиакомпания «Азимут».
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