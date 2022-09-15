«Аэрофлот» будет летать из Перми в Минеральные Воды

Фото: Александр Глуз

«Аэрофлот» начнет летать из Перми в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы начнутся с 24 декабря три раза в неделю - по понедельникам, субботам и воскресеньям. В расписании Международного аэропорта Пермь их пока нет.

Напомним, что сейчас из Перми в Минводы летает авиакомпания «Азимут».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru