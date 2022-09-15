Группа Louna сообщила об отмене концерта в Перми

Группа Louna. Фото с афиши музыкантов
Российская рок-группа Louna сообщила от отмене своего пермского концерта. Печальной новостью для всех фанатов коллектив поделился на своем сайте.
«Друзья, к сожалению, по независящим от нас и от организаторов причинам наши концерты в Кирове, Ижевске и Перми отменены», - сообщается на сайте группы.
Вернуть деньги за купленный билет можно по месту приобретения в течение месяца - с 16 сентября по 16 октября.
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