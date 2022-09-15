Группа Louna сообщила об отмене концерта в Перми

Группа Louna. Фото с афиши музыкантов

Российская рок-группа Louna сообщила от отмене своего пермского концерта. Печальной новостью для всех фанатов коллектив поделился на своем сайте.

«Друзья, к сожалению, по независящим от нас и от организаторов причинам наши концерты в Кирове, Ижевске и Перми отменены», - сообщается на сайте группы.

Вернуть деньги за купленный билет можно по месту приобретения в течение месяца - с 16 сентября по 16 октября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru