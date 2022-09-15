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Звезды15 сентября 2022 13:34

Группа Louna сообщила об отмене концерта в Перми

Выступление должно было состояться 6 ноября
Григорий СЕРЕДКИН
Группа Louna. Фото с афиши музыкантов

Группа Louna. Фото с афиши музыкантов

Российская рок-группа Louna сообщила от отмене своего пермского концерта. Печальной новостью для всех фанатов коллектив поделился на своем сайте.

«Друзья, к сожалению, по независящим от нас и от организаторов причинам наши концерты в Кирове, Ижевске и Перми отменены», - сообщается на сайте группы.

Вернуть деньги за купленный билет можно по месту приобретения в течение месяца - с 16 сентября по 16 октября.

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