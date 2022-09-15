В историческом центре Перми снесли аварийный дом

Фото: Архив "КП"

В центре Перми по улице Максима Горького, 6 снесли двухэтажный авариный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ветхом доме проживали 14 человек. Они получили денежное возмещение за изымаемое жилое помещение или другое благоустроенное жилье.

Продолжается снос дома №12а, что по улице Василия Соломина и дома №70 по улице Кировоградской. Всего за 2022 год уже снесено 23 аварийных дома Перми.

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