В историческом центре Перми снесли аварийный дом

Фото: Архив "КП"
В центре Перми по улице Максима Горького, 6 снесли двухэтажный авариный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ветхом доме проживали 14 человек. Они получили денежное возмещение за изымаемое жилое помещение или другое благоустроенное жилье.
Продолжается снос дома №12а, что по улице Василия Соломина и дома №70 по улице Кировоградской. Всего за 2022 год уже снесено 23 аварийных дома Перми.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru