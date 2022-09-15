В пермском микрорайоне Ива появится новая остановка

.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми в микрорайоне Ива появится новый остановочный пункт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Остановку постоят в районе улицы Скалистой. Там расположены земельные участки для многодетных семей. Точное местоположение остановки определят до конца 2022 года.
«Контракт на разработку проектной-сметной документации уже заключен. По результатам разработки проекта станет известно точное местоположение новой остановки. Стоимость и сроки строительства определят при подготовке бюджета на 2023 год», - прокомментировали в мэрии.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru