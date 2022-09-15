В пермском микрорайоне Ива появится новая остановка

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в микрорайоне Ива появится новый остановочный пункт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Остановку постоят в районе улицы Скалистой. Там расположены земельные участки для многодетных семей. Точное местоположение остановки определят до конца 2022 года.

«Контракт на разработку проектной-сметной документации уже заключен. По результатам разработки проекта станет известно точное местоположение новой остановки. Стоимость и сроки строительства определят при подготовке бюджета на 2023 год», - прокомментировали в мэрии.

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