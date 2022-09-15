Развитием участка по Норильской, 2аа займется новый инвестор

Фото: Минстрой Пермского края

В Перми участок по адресу Норильская, 2аа получит второе дыхание – им займется новый инвестор. Его определили путем аукциона. Подробностями делится пресс-служба краевого Минстроя.

Площадь участка - 3,1 тыс. квадратов. На нем располагается незавершенный объект, готовый всего на 10%. Свыше 90 дольщиков этого долгостроя получили выплаты.

«Права на объект передаются Фонду развития территорий, и он может ими распорядиться по своему усмотрению: завершить строительство, если это возможно; снести здание и выполнить благоустройство или выставить участок на торги, чтобы им занимались инвесторы», - прокомментировали в Минстрое.

Сейчас Фонд развития территорий параллельно готовит к торгам еще некоторые участки в Перми – в Мотовилихе на улице Уинской, 54, в Орджоникидзевском на улице Цимлянской, 28, 30 и в пос. Звездный, улица Бабичева, 4б.

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