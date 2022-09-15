В Перми заключен договор аренды двух зданий-холмов на эспланаде

Фото: Василий Вахрин

В Перми заключили договор аренды двух зданий-холмов на городской эспланаде. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Аукцион на их аренду объявили 24 августа. На каждый лот поступило по одной заявке – от ИП Чукичева М.Ю.

С предпринимателем заключили договоры аренды по начальной цене – 1,717 млн руб. в год, второго здания – 1,731 млн руб. в год. Срок аренды – 1 год и 11 месяцев.

«Эспланада – это точка притяжения не только для пермяков, но и для гостей города. Поэтому открытие кафе – целесообразное и перспективное решение», - отметили в мэрии.

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