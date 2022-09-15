Власти Прикамья ведут переговоры с Nordwind о базировании в Перми

.
Власти Пермского края и авиакомпания Nordwind ведут переговоры о том, чтобы авиакомпания использовала пермский аэропорт Большое Савино как базовый. Подробности сообщает Business Class со ссылкой на министра экономразвития Прикамья Эдуарда Соснина.
По словам чиновника, сделка привлечет в бюджет края дополнительные налоги.
Напомним, прошедшим летом Nordwind Airlines вместе с авиакомпанией «Икар» начали выполнение субсидированной программы полетов по восьми направлениям из Перми – в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Омск и Челябинск.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru