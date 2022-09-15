Власти Прикамья ведут переговоры с Nordwind о базировании в Перми

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Власти Пермского края и авиакомпания Nordwind ведут переговоры о том, чтобы авиакомпания использовала пермский аэропорт Большое Савино как базовый. Подробности сообщает Business Class со ссылкой на министра экономразвития Прикамья Эдуарда Соснина.

По словам чиновника, сделка привлечет в бюджет края дополнительные налоги.

Напомним, прошедшим летом Nordwind Airlines вместе с авиакомпанией «Икар» начали выполнение субсидированной программы полетов по восьми направлениям из Перми – в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Омск и Челябинск.

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