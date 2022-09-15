Тренировки для подготовки к «Пермской прогулке» начинаются в Перми

Северная ходьба является одним из самых полезных видов спорта. Фото: пресс-служба администрации Перми.

1 октября пермяков - любителей здорового образа жизни - ждет традиционный фестиваль «Пермская прогулка». Принять участие в нем могут те, кто занимается скандинавской ходьбой и любит оздоровительные прогулки на свежем воздухе.

В мэрии уже сообщили о месте проведения фестиваля – это лесной массив за СК им. Сухарева. Важно, для пенсионеров (при предъявлении пенсионных удостоверений) и детей до 14 лет участие в «Пермской прогулке» будет бесплатным.

До старта остается еще две с лишним недели, поэтому потратить это время можно с пользой, приняв участие в массовой подготовке к соревнованиям. Тренировки эти будут проводиться абсолютно бесплатно, и каждый желающий сможет обучиться ходить правильно.

– Работа со скандинавскими палками – это не так легко, как может показаться на первый взгляд, - говорит тренер Евгения Субботина. - Северная ходьба является одним из самых полезных видов спорта: она применяется для реабилитации после инсульта, развивает сердечно-сосудистую систему, укрепляет мышцы и связки. Но чтобы скандинавская ходьба действительно приносила пользу, необходимо знать, какие палки нужны и как правильно их держать.

Узнать о времени и месте проведения тренировок, а также зарегистрироваться на «Пермскую прогулку» пермяки могут на сайте «Умный спорт».

ВАЖНО

Фестиваль «Пермская прогулка» объединит любителей здорового образа жизни всех возрастов. Его торжественное открытие состоится 1 октября в 10.00.

Старт участников на дистанции 6 и 10 километров пройдет в 10.30, на дистанции 4 километра – в 11.45. На финише все участники получат медаль, горячий чай и выпечку.

Выдача стартовых пакетов будет проходить 28-30 сентября с 12.00 до 19.00 в Дворце спорта «Орленок» (улица Сибирская, 47).

Победители и призеры в абсолютном зачете среди мужчин и женщин (1-3 места) и победители (1 место) в каждой возрастной группе будут награждены дипломами и призами.

Организаторами фестиваля выступают администрация города, министерство физической культуры и спорта Пермского края, а также муниципальное автономное учреждение «Летающий лыжник».

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