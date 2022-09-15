Жителям Перми показали Черняевский лес после ремонта

Фото: Алексей Демкин/Телеграмм

Глава Перми Алексей Демкин показала наглядно, так сказать, как будет выглядеть Черняевский лес после ремонта: разместил фото в своем телеграмм-канале.

Фото: Алексей Демкин/Телеграмм

- После многочисленных обсуждений наконец подписан контракт на обустройство Черняевского леса в рамках проекта «Зелёное кольцо». Создадим удобную тропиночную сеть с навигацией, входными группами, обновим существующие места отдыха, - написал глава. - Здесь появятся информационные центры, теплые туалеты, навигационные карты, дополнительные урны, скамейки, качели. Для разведения потоков отдыхающих предусмотрели отдельные дорожки с разным покрытием – отдельные маршруты будут выделены для пешеходов, бегунов, велосипедистов.

Фото: Алексей Демкин/Телеграмм

Работы стартуют в сентябре, а завершатся через год - в ноябре 2023-го.

Уточним, проект «Зелёное кольцо» является частью приоритетного проекта губернатора Дмитрия Махонина «Пермь-300». Также запланировано благоустройство берегов рек Егошихи и Данилихи, здесь также будет создана инфраструктура для комфортного отдыха.

Фото: Алексей Демкин/Телеграмм

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