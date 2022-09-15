Пермский край в топ-20 по количеству медалей в Нацфинале «Молодые профессионалы»

Фото: permkrai.ru

В Саранске подвели итоги финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Команда Пермского края состояла из десяти человек и участвовала в восьми компетенциях, сообщили в министерстве образования и науки Пермского края.

По итогам всех состязаний Пермский край вошел в топ-20 регионов России по числу набранных баллов и наград: 22 медали разного достоинства, в том числе две золотые, по одной серебряной и бронзовой. Часть наград участники завоевали во время отбора в финал Нацчемпионата. Так, студент Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Евгений Митин получил медаль за профессионализм в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

Отметим, свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям показала почти тысяча студентов из техникумов и колледжей и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1200 экспертов со всей России. Организаторами мероприятия выступили Минпросвещения России, Правительство Республики Мордовия, Агентство развития навыков и профессий и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Первенство ежегодно проходит в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин не раз отмечал востребованность участников таких соревнований работодателями.

– Ребята, которые соревнуются в WorldSkills, вносят большой вклад в свое профессиональное будущее. Уже сейчас это практически готовые квалифицированные кадры для наших работодателей, – подчеркивал глава Пермского края.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru