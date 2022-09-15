Дворец детского творчества в Перми. Фото: архив "КП"

В пермском Дворце детского творчества 14 сентября в 18:29 сработала пожарная сигнализация. К месту возможного очага загорания прибыли 34 человека личного состава и 10 единиц техники МЧС Пермского края.

«До прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из здания Дворца детского (юношеского) творчества на ул. Сибирской самостоятельно эвакуировались 240 детей и 26 человек персонала. В рамках проверки было установлено, что дыма и огня нет. Пострадавших и погибших нет. Причиной срабатывания противопожарной сигнализации послужило короткое замыкание конденсатора люминесцентной лампы», - рассказали в краевом МЧС.

В минувшие сутки, 14 сентября, на территории региона всего произошло 5 пожаров: 3 пожара - в Перми; по 1 пожару - в Очерском и Краснокамском округах. Погибших не обнаружено, травмированных не зарегистрировано.

«Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - прокомментировали ситуацию с пожарами 14 сентября в МЧС Пермского края.

В число 5 очагов загорания 14 сентября вошли: расселенный дом - в Индустриальном районе Перми; бесхозное дощаное строение - в Очерском округе; административное здание - в Мотовилихинском районе Перми; мусор – в Краснокамске и Перми.

За прошедшие сутки 14 сентября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 14 сентября 2022 года на территории региона 147 профилактическими группами в составе 317 человек осуществлено 1238 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1946 человек, распространено 1433 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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