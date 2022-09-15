Мужчина в одном тапке пытался зайти в новостройку и завладеть чужим авто

Незваного гостя полицейские увезли в отделение для выяснения всех обстоятельств. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эта история, произошедшая в Перми, напоминает «Иронию судьбу» Эльдара Рязанова. Правда, в сюжете есть некоторые расхождения. 48-летний житель города, приняв на грудь, пустился на приключения. Сначала он посидел в машине, откуда его вывели за рукав. Как он там оказался?

Все просто: хозяин забыл закрыть иномарку и застал незваного гостя, копающимся в вещах на заднем сиденье. Тот на словесные просьбы не только не сдвинулся с места, но еще и стал утверждать, что это его машина, сообщает «Вкурсе.ру». Владелец гостя, который был в одном тапке и грязной одежде, все же выпроводил.

Как выяснилось позднее, нетрезвый мужчина несколько раз пытался зайти в новостройку, где проживал автовладелец. Правда, искал не его, а якобы свою сестру. Вот только на консьержку эти объяснения не подействовали: она вызвала группу быстрого реагирования. Мужчину увезли в отделение, откуда вскоре отпустили.

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