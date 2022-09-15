В Перми снесут самовольно построенный торговый центр на Шоссейной

Судебные прения из-за сноса ТЦ продолжаются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Торговый центр на ул. 2-й Шоссейной в Дзержинском районе Перми подлежит сносу. Но владелец продолжает оспаривать судебные решения, которые длятся с конца 2017 года.

Напомним, здание торгового центра было построено еще в начале 2000-х. Позже объект выкупил предприниматель Сергей Гришкин, который также оформил в субаренду участок под ним. Позднее городские власти заявили, что разрешение на строительство было подделано и через суд добивались признания здания ТЦ незаконной постройкой. В конце 2020-го краевой Арбитражный суд удовлетворил их требования и постановил снести объект. Владелец торгового центра оспаривал это решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, арбитражном суде Уральского округа и в Верховном суде РФ, но безрезультатно.

Добровольно сносить здание Гришкин в установленные сроки не стал, поэтому отдел ФССП по Дзержинскому району составил на него протокол об административном правонарушении, а ТЦ решено было сносить принудительно. Владелец также оспаривал последнее постановление в суде, но его оставили без изменений.

В последний момент демонтаж отложили из-за развода Гришкина с супругой. На время процесса на здание ТЦ был наложен арест. В конце августа эти обеспечительные меры были сняты. Снос незаконной постройки должен был начаться 15 сентября, но его вновь отложили, сообщили нам управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Теперь уже по решению Дзержинского районного суда г. Перми, куда обратилась супруга Сергея Гришкина: она оспаривает право собственности на данный объект. Снос незаконного ТЦ продолжает оставаться на контроле у судебных приставов.

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