Первую премьеру 96-го сезона Театра-Театра откроет спектакль «Квадрат»

Зрителей ждет философский спектакль с тонким интеллектуальным юмором, филигранной актерской работой, минималистичной сценографией и концептуальной организацией пространства: на «Квадрате» места для зрителей расположены …по кругу.

В премьере занят блистательный состав актеров ТТ: в роли ведущего ток-шоу – Михаил Чуднов, в роли гостей телестудии– заслуженный артист России Олег Выходов (режиссер), Ольга Пудова (актрисы) и Сергей Детков (врач-психиатр). В спектакле «Квадрат» звучит живая музыка в исполнении музыкантов оркестра ТТ (скрипка – Эльвира Сементух, Мария Пузырева, Элина Алыпова; альт – Алёна Заякина, Елена Клепцына; виолончель – Марина Долгих, Софья Шарипова; баян – Александр Соснов; гитара – Дмитрий Заякин, контрабас – Максим Иванчин), вокальные номера и небольшие эпизоды исполняет Илья Курицын, студент курса «Артист музыкального театра» ТТ и ИСИ.

Премьерные показы драматического спектакля «Квадрат» на «Сцене-Молот» пройдут 18, 19, 23, 25 и 26 сентября в 20.00.

Билеты на премьеру в кассе и на сайте teatr-teatr.com.

Премьера спектакля «Квадрат» состоится при поддержке компании «Сибур» и программы «Формула хороших дел».

Обратите внимание: в связи с ремонтными работами по переоблицовке фасада здания вход на спектакль «Квадрат» будет осуществляться через главный вход в Театр-Театр.