В Перми пропала 14-летняя девочка

Фото: Алексей Булатов

Пермские волонтеры Поискового отряда Прикамье Поиск разместили в соцсетях ориентировку на пропавшую в Перми 14-летнюю девушку. Маргарита К. ушла из дома по улице Клары Цеткин в Свердловском районе Перми и не вернулась.

Приметы: на вид 14 лет, телосложение худощавое, волосы светло-русые до плеч, вьющиеся, глаза голубые.

Была одета: куртка светло-бежевая, толстовка с капюшоном, серые джинсы и черные ботинки.

Особые приметы: веснушки на лице.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 102.

UPD: Девочка найдена!

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