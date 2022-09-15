Фото: Т-Плюс
Движение транспорта по двум полосам в сторону Центрального колхозного рынка на ул. Попова в районе дома №57 будет закрыто с 23:00 16 сентября до 07:00 19 сентября 2022 года в связи с ремонтом участка теплосети.
Проезд общественного транспорта на этом участке дороги будет осуществляется без изменений.
Как пояснили в Пермском филиале компании «Т-Плюс», работы согласованы администрацией Перми, на время проведения ремонтных работ возможно снижение параметров подачи теплоресурсов.
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