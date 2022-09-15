В Пермь пришло бабье лето

15 сентября максимальная температура воздуха в Перми достигнет отметки +20. Фото: Евгения ГУСЕВА

Холодный циклон с территории Пермского края отступил, и на смену ему приходит теплый, с южных территорий страны. А значит, начинается долгожданное «бабье лето», которое продлится не менее недели.

- Вероятно, уже 15 сентября максимальная температура воздуха в Перми и на юге края достигнет отметки +20, - рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. - Но это только начало потепления. Пик осеннего тепла придется на 19 сентября. В начале следующей недели произойдет мощный выноса тепла с Черного моря. В передней части южного циклона возможно повышение температуры на юге края до +25 градусов.

Напомним, с 9 сентября в Перми начался отопительный сезон. С этого дня батареи становятся теплыми в школах, больницах и детских садах. А с 19 сентября тепло начнут подавать и в жилые дома.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru