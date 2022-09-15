Фото: Министерство спорта Пермского края.

Программа чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском включит три соревновательных дня с 24 по 27 сентября 2022 года. Турнир стартует 24 сентября соревнованиями на спринтерских дистанциях среди женщин и мужчин. На следующий день станут известны лучшие эстафетные команды страны. Завершится чемпионат России по летнему биатлону 27 сентября женскими и мужскими индивидуальными гонками.

По предварительной информации, в Пермском крае выступят около 300 сильнейших биатлонистов страны, имена которых хорошо известных в мировом биатлоне: Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, а также Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Как отмечает министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, регион имеет большой опыт в проведении соревнований самого высокого масштаба, включая международные старты.

«Проведение чемпионата России в Чайковском важно для наших спортсменов, которые получат возможность соревноваться с лучшими из лучших, поскольку краевая команда на правах хозяев получит расширенную квоту. Не менее знаковым это событие станет и для болельщиков, которые смогут воочию наблюдать выступление ведущих биатлонистов», говорит Татьяна Чеснокова.

По решению выездного заседания организационного комитета по подготовке к чемпионату России по летнему биатлону в Чайковском, вход на все гонки главных летних стартов стреляющих лыжников страны будет бесплатным. (0+)

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