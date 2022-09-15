Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми информирует о серьезной пробке около 08:00 при движении транспорта на ул. Гашкова в сторону ул. Соликамской: на полукилометровом участке есть пробка в 7 баллов. Не менее плотный поток транспорта на ул. Мостовой от ул. Огородникова к ул. Фокинской, на ул. Огородникова от ул. Ленинградской к ул. Московской.

В этот час появился затор на перекрестке улиц Лянгасова и Академика Веденеева, на ул. Соликамской в районе ж/д переезда – пробка в 6 баллов.

Такая же ситуация в центре города на ул. Попова: в сторону Коммунального моста от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской, в сторону ЦКР от ул. Екатерининской до ул. Пушкина. Медленно движется транспорт и на ул. Якутской при подъезде к Сосновому бору в сторону ул. Спешилова.

Традиционно для утра есть пробки в Индустриальном районе на ул. Леонова при выезде на ул. Промышленную, а также на ул. Промышленной в районе ТЦ «Колесо».

Плотное движение транспорта в Закамске на ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской по пути к ул. Липатова.

Общую дорожную ситуацию «Яндекс Пробки» в Перми на 08:00 оценивает в 3 балла.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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