Содержание дорог центра Перми обойдется краю почти в полтора миллиарда

Фото: Юлия Лоза

Содержание дорог центра Перми обойдется бюджету Пермского края почти в полтора млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Напомним, что содержание дорог в центре Перми с 2023 года переходит на краевой уровень.

После передачи полномочий власти региона хотят направлять на содержание центральных улиц города около 1,05 млрд руб. ежегодно. А еще около 350 млн руб. – на лизинг 124 единиц техники.

Сейчас содержание дорог обходится городскому бюджету в 430 млн руб. Этого недостаточно и последняя зима это показала, заявил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

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